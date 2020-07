Israel war Musterschüler in Sachen Pandemie-Bekämpfung. Als in Ischgl noch skigefahren wurde, beschlossen sie in dem kleinen Land den wohl rigidesten Lockdown weltweit. Wochenlang durften sich Menschen nur in einem Umkreis von 100 Metern um ihre Wohnung bewegen. Dann begann der Leichtsinn: Als es heißer wurde, füllten sich Cafés und Strände. Die Gesichtsmaske verkam zum modischen Accessoire, das überall getragen wurde, nur nicht über Mund und Nase. Heute sind die Infektionszahlen 100 Mal so hoch wie Anfang Mai, als sie sich im niedrigen zweistelligen Bereich bewegten.