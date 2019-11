Was bleibt noch von diesem Klub?

Der Lohn? Einige Vereinsfunktionäre und Strippenzieher bekämpften ihn von innen heraus, da er mit seinen Ambitionen ihre Pläne gefährdete. Jetzt haben sie es endgültig geschafft: Sie haben Bierofka zur Aufgabe gezwungen. Zu einem unwürdigen Abgang, der in aller Deutlichkeit zeigt, wie unfähig dieser Verein agiert: Anstatt alle Kräfte hinter ihrer letzten Identifikationsfigur zu bündeln, vergraulen sie Bierofka – in blinder Wut auf Investor Hasan Ismaik. Man muss sich schon fragen: Was bleibt jetzt noch von diesem einst so stolzen Traditionsklub?