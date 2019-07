In der Münchner Stadtpolitik aber nimmt Ismaik offenbar niemand mehr ernst. Zu wirr waren in der Vergangenheit viele seiner Vorschläge (der Löwen-Zoo!), zu groß die Ankündigungen, zu ungehalten die Kritik an der Stadt. 2016 noch hatte Reiter Ismaik im Rathaus zu Stadion-Gesprächen empfangen. Das ist vorbei. Die Politik arbeitet offenbar inzwischen auf anderen Ebenen mit den Löwen zusammen. Und das mit erstaunlich guten Ergebnissen.