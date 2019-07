Ein großer Wurf für Giesing

Und nun? Haben in kurzer Zeit viele kapiert, wie anders, wie wertoll, wie sympathisch Sechzig in und für Giesing sein kann. Und wie gut Giesing für Sechzig ist. Der OB verspricht einen Ausbau auf 18.000, die Stadt könnte tatsächlich 30 Millionen Euro ins Stadion stecken, eine Rundumüberdachung kommen. Ein Bekenntnis zu Sechzig, zum Fußball in Giesing, ein großer Wurf.