Irgendwie ist Donald Trumps Idee mit den Strafzöllen auf deutsche Autos ja nachvollziehbar. Deutsche Autos sind ziemlich super, amerikanische Autos ziemlicher Schrott. So einfach ist das. Heute, wohlgemerkt. Bevor die Ölkrise Anfang der 70er den blubbernden Achtzylindern von Buick, Chrysler und Chevrolet den Garaus zu machen begann, war das anders. Da träumten deutsche Buben davon, einmal so cool zu sein wie Steve McQueen in seinem Ford Mustang oder Burt Reynolds in seinem Pontiac Trans Am. Lange her!