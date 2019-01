AZ-Kommentar Super-Hacker gefasst: Gebt ihm (k)einen Job!

Es ist fast zu banal, um wahr zu sein. Kein geheimnisvolles Hacker-Kollektiv, kein rechtsextremes Netzwerk, keine Cyber-Krieger, die ihre Befehle aus dem Kreml erhalten. Nein, ein 20-jähriger Schüler aus Homberg an der Ohm hat mit seinem Hacker-Angriff für einen Großalarm bei Politik, Polizei und Geheimdiensten gesorgt – und eine heftige Debatte über Datensicherheit in Deutschland ausgelöst. Was für ein Klischee: ein Nerd, der aus dem heimischen Jugendzimmer heraus den Rechtsstaat und die Politik herausfordert. Fast ist man versucht zu sagen: Alle Achtung, der Bub hat was drauf, gebt ihm einen Job. Was natürlich dem Ernst der Lage nicht gerecht würde.