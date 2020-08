Dass der Wahlkampf längst vorbei ist, scheinen viele Stadträte zu vergessen. Zu viele. Denn was aktuell in fast jeder Stadtratssitzung passiert, ist mehr als ein bisserl frustrierend und fad für den Zuhörer: Es ist gefährlich für die Zukunft dieser Stadt! Die Frage, wie wir in 20, 30 Jahren vorankommen, ist viel zu wichtig für parteipolitische Sticheleien.