Vertrauen in Frank sieht anders aus

Macht er aber nicht. Einer (gezielten?) Indiskretion ist es zu verdanken, dass die bayerische Öffentlichkeit erfahren hat, wie wenig der Parteichef von Franks Wahlkampf in München hält. Und nach Söders (und Blumes) Auftreten bei Kristina Franks "Stadtgespräch" am Montagabend wunderten sich nicht nur Frank-Sympathisanten, warum die Partei-Bosse die Kandidatin so herablassend behandelt haben. Nicht allein mit Worten, auch mit Gesten. Hier ein kaum wahrnehmbares Stirnrunzeln, dort eine hochgezogene Augenbraue: Vertrauen in Frank sieht anders aus.