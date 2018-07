AZ-Kommentar Stadion-Ausbau der Löwen: Noch nicht das Ende

Sechzig lebt, so sehr wie lange nicht. Das kann jeder sehen, der an Spieltagen durchs Viertel läuft, die Menschentrauben vor den Stüberln sieht, all die Fangruppen, die unkommerziell und selbstorganisiert ihre T-Shirts oder Zeitschriften verkaufen. Münchnerisch, bodenständig, ein bisserl subkulturell: Sechzig hat viel zu bieten, was in dieser Stadt verlorengeht.