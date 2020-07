Ende März ging in München ein Wahlkampf zu Ende, so leise wie noch nie. Corona lag über allem, politische Zuspitzung galt in jenen Tagen beinahe als unsittlich. Das hat sich viele Wochen nicht geändert. Vom OB war und ist überhaupt nichts zu hören, die Grünen sind stolz auf ein paar Freischankflächen und neu hingepinselte Radwege, die CSU hat die Oppositionsrolle noch nicht gefunden. Laute Kontroversen? Fehlanzeige.