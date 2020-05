Deutschland ist urlaubsreif. Urlaubsreifer vielleicht denn je. Wochenlanges Stubengehocke, bei vielen gepaart mit Sorgen um die Gesundheit und/oder Angst um den Job, dürfte selbst bei den psychisch Stabilsten Spuren hinterlassen haben. Allein der wärmende Gedanke an südliche Sonne und Wellengeplätscher – wie schön das doch wäre! Aber dieser Gedanke hat auch etwas Surreales, fast sogar Beängstigendes. Schmecken Pizza und Paella überhaupt, wenn man vor allem den Abstand zum Nebentisch im Kopf haben soll? "All inclusive" ist in diesen Zeiten nur die Unsicherheit.