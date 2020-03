Vielen Fans ist diese Entwicklung in den letzten Jahren sauer aufgestoßen. Selbst wenn sie längst akzeptiert haben, dass es eben der internationale Transfermarkt ist, der die Preise bestimmt – und die Preistreiber in diesem Fall nicht unbedingt in Deutschland, sondern eher in Paris, London oder Manchester residieren. Aber: goldene Steaks und Fotos von Kurztrips mit Privatjet trugen nicht gerade dazu bei, das Klischee von den abgehobenen Millionären in kurzen Hosen zu entkräften.