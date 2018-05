Ministerpräsident Markus Söder steckt in der Zwickmühle: Er kann das PAG nicht einfach zurücknehmen und so tun, als hätte es diesen vermaledeiten Gesetzentwurf nie gegeben. Genauso wenig kann er das Gesetz ohne Nachbesserungen einfach durchdrücken. Das würden ihm viele Wähler – selbst aus der bürgerlichen Mitte – nicht durchgehen lassen. An einem Ausweg aus diesem Dilemma werden sie in der CSU-Zentrale bis Dienstag noch tüfteln.