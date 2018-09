Seehofer (69) kennt sein Verfallsdatum; seinen Erzrivalen mitzuziehen in die politische Versenkung – wäre das keine finale Genugtuung? Und nun das absurde Gedankenspiel von Andreas Scheuer, Verkehrsminister und Seehofer-Adlatus in Berlin, im Diesel-Skandal die arglosen Autokäufer zur Kasse zu bitten: Das ist exakt so ruch- und instinktlos wie Seehofers Vorgehen in der Causa Maaßen. Wer Parteifreunde hat wie Wahlkämpfer Söder, braucht keine Feinde mehr.