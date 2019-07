"Gut und richtig, dass die Stadt eingreifen will"

Damit das beim Sharing nicht noch einmal passiert, soll jetzt ein umfassendes Konzept her. Gut: Andere Städte haben das längst. Amsterdam zum Beispiel, da setzt man auf emissionsfreie E-Mobilität. Car2go, die Daimler-Tochter, fährt in der Großstadt mit den vielen Grachten komplett elektrisch. Anteil der E-Autos der Car2go-Flotte in München? Null! Warum das so ist? Weil die Sharing-Anbieter hier mehr oder weniger tun können, wozu sie lustig sind – Geldverdienen also.