Wenn es um die eigene Karriere geht, ist Horst Seehofer eine Sphinx, seine Volten und Pirouetten sind so legendär wie berüchtigt – in Berlin und München. Manchmal entsteht fast der Eindruck, der Noch-CSU-Chef wisse selber nicht so genau, was er will. Das ist aber ein Trugschluss. In diesen Tagen liegt Seehofers Augenmerk sicher darauf, Intimfeind Markus Söder den Griff nach dem Parteivorsitz maximal zu erschweren, beziehungsweise ihn möglichst lange hinauszuzögern – so wie ihm das bei der Übergabe des Ministerpräsidentenamts bereits trefflich gelungen ist.