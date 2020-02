Ja, der Unternehmer Dietmar Hopp hat den früheren Dorfklub mit seinen Millionen in die Bundesliga geführt, dies wird von vielen Fußball-Liebhabern kritisiert - durchaus zu Recht. Tradition ist wichtig. Innovation aber auch. Und vor allem: Fairness. Hopp ist für die gesamte Region rund um Hoffenheim wichtig, er hilft im sozialen Bereich, in puncto Bildung, ebenso sportlich. Die Plakate gegen Hopp sind an Respektlosigkeit nicht zu überbieten.