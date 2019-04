Es war nicht zu erwarten, dass sich der in Bayern nach dem Volksbegehren "Rettet die Bienen" eingerichtete "Runde Tisch Arten- und Naturschutz" weitgehend einigen konnte. So wie in Deutschland üblicherweise Politik gemacht wird, war eher davon auszugehen, dass die Beteiligten in ihren Schützengräben verharren würden.