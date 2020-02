Der Abgang von Reinhard Marx ist schmerzlich

Ein Weg, der, wenn man so will, nichts anderes ist als ein vorsichtiger Versuch der Demokratisierung einer hierarchischen, verkrusteten Männergesellschaft unter Einbeziehung kirchlicher Laien. Ein Weg, den Marx richtigerweise als alternativlos betrachtet, um verspieltes Vertrauen der Gläubigen zurückzugewinnen – ohne freilich gleich alles in Frage zu stellen.