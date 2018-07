Die Zukunft der beiden? Noch unklar! Direkt nach dem Spiel wollte sich keiner der beiden Ausnahme-Kicker zu einem möglichen Rücktritt aus der jeweiligen Nationalmannschaft äußern. Legen die Offensivmänner also nochmal eine Weltmeisterschaft drauf? Ronaldo wäre bei der WM 2022 in Katar stolze 37 Jahre alt, Messi 35. Fraglich ist, ob beide Spieler in diesem hohen Alter noch Höchstleistungen abrufen könnten. Doch vor allem Ronaldo zeigt jetzt, im bereits fortgeschrittenen Fußballer-Alter, nochmal außergewöhnliche Leistungen – ein Beispiel dafür war sein erster Auftritt für Portugal bei dieser Fußball-WM gegen Spanien. Ob das allerdings in vier Jahren immer noch so sein wird, ist mehr als fraglich.