Drei Monate Lockdown, drei Monate mönchische Abgeschiedenheit. Da sehnt sich der Corona-Eremit nach Abwechslung vom alltäglichen Einerlei. Der gesunde Menschenverstand sagt, nein, er schreit im Angesicht der Pandemie: Ich bin urlaubsreif! Aber so einfach ist das nicht. Auch wenn die Reisewarnungen für Europa von Montag an – größtenteils – aufgehoben sind, bleibt die Frage: wohin denn nur? Daheim in München entspannen? In den Isarauen mit 3.500 anderen? In die Berge fahren, wenn um 8 Uhr morgens die Zufahrtsstraßen dicht sind? Oder einfach alle Bedenken über Bord werfen und an Bord eines Ferienfliegers steigen? Wer die Wahl hat, hat die Qual.