Unlogisch, unklug und unfair hingegen war, ist und bleibt es, Menschen von draußen nach drinnen zu drängen. Es gibt viele nette kleine Hilfsideen für die Gastronomie. Letztlich entscheidender wird am Ende in vielen Fällen sein, den Wirten zu erlauben, sich draußen weiter auszubreiten. In der Fläche. Aber eben auch zeitlich.