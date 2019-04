Dass der Oberste Rechnungshof (ORH) von der Haushaltspolitik der Söder-Regierung nicht begeistert sein würde, war absehbar. Ausgabensteigerungen um 6,1 Prozent übertreffen das selbst gesetzte Ziel, das jährliche Wachstum der Staatsausgaben auf höchstens drei Prozent zu begrenzen, um mehr als das Doppelte. Obwohl die Steuerquellen in Bayern so üppig sprudelten wie schon lange nicht mehr, genehmigte sich die schwarz-orange Koalition einen tiefen Griff in die Rücklagen, die auf 2,2 Milliarden Euro abschmolzen.