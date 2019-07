So benebelt kann kein Mensch sein: Es gibt natürlich keinen vernünftigen Grund, gegen ein Rauchverbot zu sein. Vor Jahrzehnten wurde das Thema noch durchaus kontrovers diskutiert. Da stand in der damals wie heute angesehenen "Zeit" in einem Artikel über das Für und Wider des Tabakgenusses als Punkt unter Pro zu lesen: "An irgend etwas muß jeder sterben. Wer das Rauchen aufgibt, zum Beispiel an Fettleibigkeit oder Schrumpfleber."