Ein Beispiel: Stefan Müller, CSU-Bundestagsabgeordneter aus Erlangen. Der schreibt in Sozialen Medien: "Wir haben in Deutschland ein Problem mit Migranten, die keinerlei Respekt vor der Polizei haben." Durch die angestoßene Rassismus-Debatte fühlten sie sich als Opfer, Alkohol und Drogen enthemmten sie gegenüber der Polizei, spekuliert er weiter. Aussagen wie diese sind billig, hetzerisch und populistisch. Und vor allem ohne Grundlage. Was er nämlich nicht schreibt: Die Hälfte der Verdächtigen sind Deutsche.