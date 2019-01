AZ-Kommentar Probleme nach Bürgerentscheid: Niemandem geholfen

Bürgerentscheide sollten die Bürger mehr entscheiden lassen

Man darf davon ausgehen, dass die Münchner kein Heizkraftwerk am Sendlinger Tor wollen, kein Riesen-Gaskraftwerk in der Stadt. Es ist das gute Recht der Gemeinde Unterföhring, dass sie auch keines will. All das schafft nun unübersichtliches Chaos. Selbst wenn die Bundesnetzagentur anweist, dass der Kohleblock weiter laufen muss: Bürgerentscheide sollten die Bürger mehr entscheiden lassen. Muss dieser Wille am Ende ignoriert werden, hätte man sich das Ganze besser gespart.