Wer sich mit Rechtsextremen ins Bett legt, wacht mit einer Staatskrise auf. Österreichs Kanzler steht an einem entscheidenden Punkt seiner Karriere. Keine Frage: Das Ibiza-Video ist ein FPÖ-Skandal und keine ÖVP-Affäre, das Verramschen des Landes hat nicht Sebastian Kurz in Aussicht gestellt, sondern Heinz-Christian Strache. Aber es war sein Regierungsexperiment, das krachend gescheitert ist. Kurz hatte allen Warnungen zum Trotz die Freiheitlichen salonfähig gemacht, er glaubte an den untauglichen Versuch, sie durch Umarmung erdrücken und zähmen zu können.