Rechtlich ist Schorsch Kronawitters Hochhaus-Entscheid schon lange nicht mehr bindend. Und moralisch? Da ist die Sache weniger klar. Die Politik hat ihre Meinung auf jeden Fall nicht geändert. 2004 waren im Rathaus die meisten für Hochhäuser. Und so ist es immer noch. Doch auch sehr viele Münchner dürften ihre Meinung nicht geändert haben: dass sehr hohe Häuser nicht in diese Stadt passen – und erst recht nicht an einen so zentralen Ort wie an der Friedenheimer Brücke.