Wer Menschen für den "wichtigsten Job der Welt" gewinnen will, sollte sie dementsprechend behandeln: Krankenhäuser müssen Pfleger angemessen bezahlen. In einem so hart umkämpften Arbeitsmarkt reicht das allerdings nicht: Zusätzliche Anreize wie kostenlose Fortbildungen, vergünstigter Wohnraum oder flexible Dienstpläne sind nötig.