Am Samstag war Schulze auch bei der Demonstration gegen die Corona-Maßnahmen auf dem Marienplatz. Nicht um zu demonstrieren, sondern um sich vor TV-Kameras von dieser Demo abzugrenzen. "Rechtsextremisten laufen Hand in Hand mit Antisemiten, mit Impfgegnern, mit Verschwörungstheoretikern", schimpfte sie. Sie erwarte von Demokraten, sich genau zu überlegen, "ob sie sich solchen Gruppen anschließen wollen". Zwar wurden tatsächlich polizeibekannte Extremisten von den Einsatzkräften rausgefischt. Gut so.