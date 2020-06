Wichtig ist: Familien, Junge und Senioren müssen diesen Ort gleichermaßen nutzen können. Steuern kann man das auch über bestimmte, kostenfreie Angebote. Qi Gong am Morgen, Malkreide am Mittag und ein kurzes Konzert am Abend zum Beispiel. Nur so wird die Straße ein Gewinn fürs ganze Viertel.