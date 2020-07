Zu groß sind die Belastungen zur Wiesn-Zeit für Anwohner, während in fast der ganzen Stadt fast das ganze Jahr Grabesruhe herrscht. Und was spräche eigentlich dagegen, wenn nicht Tausende junge Münchner zum Gärtnerplatz strömten, sondern sehr viele Menschen sich einfach gerne bei sich daheim um die Ecke am nächsten kleinen Platz aufhalten würden?