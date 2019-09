Keinen einzigen neuen Zug kann man von dem Geld kaufen. Ein Triebwagen kostet etwa 4,5 Millionen Euro. Stattdessen soll das Geld nun in "Qualitätsmaßnahmen" fließen, die dem Fahrgast zugutekommen. Was bringt Tausenden Pendlern eine Verspätungs-Push aufs Handy oder der Baustellen-Flyer in der Hand, wenn sie weiterhin am Bahnsteig warten müssen?