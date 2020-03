Mit 48 Prozent der Stimmen ist OB Dieter Reiter knapp an einer absoluten Mehrheit vorbeigeschlittert. Ein guter Wert für einen SPDler, in diesen Zeiten? Nun ja. Es ist erst das zweite Mal in der Geschichte, dass ein Amtsinhaber in München in die Stichwahl muss. Dieses Wahlergebnis stellt jede Prognose auf den Kopf: Reiter tritt - anders als erwartet - nicht gegen die Grünen-Anwärterin Katrin Habenschaden (20,6 Prozent) an, sondern gegen die CSU-Konkurrentin Kristina Frank (21,4)!