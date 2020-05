Von allen Seiten werden Pflegekräfte derzeit bejubelt – nur kaufen können sie sich dafür nichts. Der 500-Euro-Bonus des Freistaats ist schön, aber eine Eintagsfliege. Gerechte Bezahlung und geregelte Arbeitszeiten liegen in weiter Ferne. Und während die Autobauer dreist eine Kaufprämie für Neuwagen fordern, bekommen Pflegeheime nicht einmal Corona-Ausfälle voll finanziert. Oder sie sollen gar in Kurzarbeit gehen, was in Zeiten des Pflegenotstands an Absurdität kaum zu überbieten ist. Die Politik zeigt einmal mehr, wo die Prioritäten liegen – und wo es bei warmen Worten bleibt.