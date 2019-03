Herausreißen müssen es Söder, Scheuer und Merkel, die als einzige Politcharaktere mehrdimensional sind. Der echte Aiwanger hat wohl so viel Realsatire geliefert, dass sich die Macher an seine Überspitzung gar nicht mehr herantrauen. Was für eine verpasste Chance! Überhaupt ärgert es, wenn Politiker in einem Wellnesskeller sitzen – eine beliebige, austauschbare Kulisse – und gar so brav und angezogen sind. Ist der Nockherberg nicht als derbes Vergnügen gedacht, bei dem Politikern der Spiegel vorgehalten wird?