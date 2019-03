Es wäre besser, es zu verschweigen. Denn Aufmerksamkeit ist das Einzige, nach dem diese Band giert. Ein auf Youtube veröffentlichtes Video zeigt Mitglieder von Rammstein in KZ-Häftlingsgewand mit Stricken um den Hals am Galgen. Am Ende des etwa 30 Sekunden langen Clips erscheint das Wort "Deutschland" in Fraktur.