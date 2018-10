München - Dem Autofahrer mag es manchmal nicht so vorkommen. Aber: Es hätte noch viel schlimmer kommen können für ihn in München. Dann nämlich, wenn es keine Parklizenzgebiete gäbe. Dass in der Nähe der Haustür überhaupt noch ein Parkplatz zu finden ist, ist in der wachsenden Stadt auch den Wapperl-Zonen zu verdanken.