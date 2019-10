Die Nachverdichtungs-Kritiker wünschen sich weniger Bauprojekte in den Vierteln und schon gar keine SEM – doch gleichzeitig mehr bezahlbaren Wohnraum. Das passt vorne und hinten nicht zusammen. Denn wenn es – hinter all dem Populismus – um konkrete Vorschläge dafür geht, wie all die dringend benötigten Wohnungen ohne massiven Neubau entstehen sollen, werden die Kritiker plötzlich still.