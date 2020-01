In der Konkurrenz zum Flugzeug hingegen müssen vor allem länderübergreifende Angebote ausgebaut werden. Von München also über Nacht (und ohne nächtliches Umsteigen!) etwa nach Paris, Kopenhagen oder in den Süden Italiens – klassische Routen. Wenn die am Ende von Österreichern reanimiert werden, ist das peinlich für Bundespolitik und Deutsche Bahn. Den Fahrgästen wird es egal sein. Hauptsache, der Nachtzug rollt wieder.