Erfreulich, dass nun ein privater München-Sylt-Shuttle dazukommt. Es ist aber nur ein Schrittchen. Überfällig, dass die Deutsche Bahn wieder ins Nachtzug-Geschäft einsteigt, zur Not muss die Politik sie zwingen. Klimakrise, Flugscham, Corona: Es ist genau die richtige Zeit für Urlaub in Deutschland und den Nachbarländern, für die Anreise per Bahn – und gerne im eigenen Abteil mit der Familie oder den Freunden. Gerade München liegt dafür perfekt. Es muss ja nicht gleich wieder Istanbul oder Athen sein. Aber abends in München in den Liegewagen legen und morgens in Paris, Kopenhagen, Neapel aufwachen – das wär‘s.