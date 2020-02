Der Mann hat recht: Die Stadt ächzt zuallererst unter den Massen an Gemütlichkeits-Berufspendlern, die auch mit den Öffentlichen in die Stadt fahren könnten, aber lieber das Auto nehmen. Ideen wie die, sie mit ganz neuen Angeboten wie Schnellbussen, die über den Standstreifen der Autobahn am Stau vorbeirauschen zum MVV zu locken, sind notwendig und zeitgemäß.