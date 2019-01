Dass mit der Inzell-Initiative ein so breites Bündnis aus Wirtschaft, Verwaltung, und Wissenschaft mit der Politik zusammenarbeitet, macht das alles nur interessanter. Je stabiler das Fundament, auf dem die Konzepte fußen, desto besser. Und so kommt vielleicht endlich richtig Tempo in die Sache. Bis 2030 ist es ja gar nicht so lange hin. Was für spannende Zeiten!