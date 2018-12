AZ-Kommentar Moschee-Steuer für Muslime? Ein vager Vorschlag

Es ist richtig, die Bemühungen zu verstärken, den oft unseligen Einfluss der Saudis oder der Religionsbehörde in Ankara zurückzudrängen. Doch wie soll eine Moschee-Steuer in der Praxis funktionieren? Der Staat kann nicht einfach Geld für private Vereine eintreiben. Dazu müssten Moscheen und die Träger Körperschaften des öffentlichen Rechts werden, wozu jedoch oft die Voraussetzungen fehlen – gerade, weil Zweifel an der Unabhängigkeit sowie dem Bekenntnis zum Grundgesetz bestehen.