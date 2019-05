Bei Münchens übervollen Straßen ist der Instinkt verständlich: Jedes Auto weniger schafft erstmal Platz in der Stadt. Das E-Sammeltaxi per App wäre da für München – zusammen mit einem Ausbau des ÖPNV-Netzes – ein riesiger Schritt in die richtige Richtung. Denn damit könnte man sicherlich einige vom privaten Auto abbringen. Und eine Seilbahn, die U-Bahnlinien miteinander verbindet? Die wäre auch noch realistisch – und wird nicht umsonst im Rathaus diskutiert und derzeit in einer Machbarkeitsstudie überprüft.