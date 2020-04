AZ-Kommentar Mit Drohnen gegen das Coronavirus: So ein Unsinn!

Das ist eine unangebracht martialische Zurschaustellung polizeilicher Kontrolle, ein weiterer Eingriff in die Privatsphäre der Menschen – und vor allem Unsinn: Woher will die Drohne denn wissen, ob sie eine Clique ausgespäht hat, die sich verbotenerweise am Ufer trifft oder aber eine Großfamilie? Also: Lassen wir den Unfug!