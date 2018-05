AZ-Kommentar Mindestlohn und Trinkgeld: Nicht vergessen, bitte

Es gibt kaum ein Gewerbe, in dem der Anteil der Personalkosten so hoch ist wie in der Gastronomie. Zwischen 25 und 40 Prozent liegt er in vielen Betrieben. Deren Besitzer und Geschäftsführer klagen seit der Einführung des gesetzlichen Mindestlohns über deutlich gestiegenen bürokratischen Aufwand. Und wer einen Biergarten betreibt, hat es schwerer, sein Personal bei gutem Wetter mal schnell hereinzubestellen – und bei schlechtem mit leerem Geldbeutel heimzuschicken.