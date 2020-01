Am Freitag begrüßte Recep Tayyip Erdogan seine "geschätzte Freundin" Angela Merkel in Istanbul. Dabei ist es nur zweieinhalb Jahre her, dass der türkische Präsident der deutschen Kanzlerin "Nazi-Methoden" und "Faschismus" vorwarf, eine türkische Zeitung sie "schlimmer als Hitler" nannte. Zuckerbrot und Peitsche.