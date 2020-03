Söder tut genau das, wonach sich das verunsicherte Volk sehnt: Er schwört die Deutschen auf eine Phase voller Gefahren und Entbehrungen ein, die zweifellos vor ihnen liegen. Dabei ist er so streng wie empathisch. Er macht es gut, und macht er so weiter, werden sie in Berlin gar nicht an ihm vorbeikommen, wenn die Macht nach Ende der Ära Merkel neu verteilt werden wird.