Sein - in Wahrheit einziger ernsthafter - Konkurrent Armin Laschet macht es dem Franken allerdings auch leicht. Mit seinem Satz, die Tönnies-Leiharbeiter hätten das Coronavirus aus Rumänien und Bulgarien eingeschleppt und damit den Ausbruch in den Schlachtbetrieben erst verursacht, hat sich der Ministerpräsident von Nordrhein-Westfalen einen üblen Fauxpas geleistet. Einen, an den sich die Menschen erinnern werden. So ist Söders Stärke vor allem Laschets Schwäche.